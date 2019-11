NOZ: Hamburgs Umweltsenator will Herkunftskennzeichnung für Gas

Osnabrück (ots) - Hamburgs Umweltsenator will Herkunftskennzeichnung für GasAntrag für Umweltministerkonferenz: Fracking soll zum Wettbewerbsnachteil werdenOsnabrück. Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan bringt eineHerkunftskennzeichnung für Gas ins Spiel. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung"berichtet, hat der Grünen-Politiker einen entsprechenden Antrag für die kommendeUmweltministerkonferenz auf die Tagesordnung gesetzt. In dem Antrag heißt es,die Bundesregierung solle gebeten werden, die Möglichkeiten eines"Herkunftsregisters für Gas aus erneuerbaren Energiequellen sowie die Optioneneiner europäischen Gaskennzeichnung zu prüfen". Kerstan will so verhindern, dassGas aus der umstrittenen Fracking-Technologie den deutschen Markt flutet.Stattdessen solle leichter erkennbar sein, wenn Gas aus ökologisch wenigerumstrittenen Methoden wie etwa einer Biogasproduktion stammt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell