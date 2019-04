NOZ: HSV-Präsident Jansen: Ich habe oft unruhig geschlafen

Osnabrück (ots) - HSV-Präsident Jansen: Ich habe oft unruhiggeschlafenEx-Nationalspieler sieht seine Rolle an Vereinsspitze im"Eitelkeiten-Management"Osnabrück. Die vergangenen Monate, in denen der HSV in der 2.Bundesliga um den Wiederaufstieg kämpft, seien nicht einfach gewesen,gesteht Marcell Jansen, seit 100 Tagen Präsident des Hamburger SV undAufsichtsrat der AG, im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Ich habe oft unruhig geschlafen, weil mir der Verein amHerzen liegt und es für mich das Wichtigste ist, den Fans, dieunabhängig von Erfolgen oder Misserfolgen immer loyal und treu waren,wieder Stabilität für ihren Verein zurückzugeben." Die Themen undAufgaben in der Fußball-AG seien aber "nicht so wirklich neu" für ihngewesen, sagte der ehemalige Nationalspieler: "Das ist nur meineRolle als größter Anteilseigner und Vertreter der Mitglieder." Er seikein klassischer Trainer oder Sportdirektor, sondern verstehe seineRolle als übergeordnet: "Ich möchte versuchen, Menschenzusammenzubringen und Eitelkeiten-Management zu betreiben." Dies habeer in seinem neuen Leben abseits vom Fußball gelernt: "Das ist das,was mir liegt und was ich auch bei meinen wirtschaftlichenBeteiligungen oder als Mitgründer mache." Bereut habe er den Schrittnoch keinen Moment. "Klar, es ist viel Arbeit, es macht aber auchRiesenspaß."Dass es wie ihn immer mehr Ex-Spieler wie Oliver Kahn, ChristophMetzelder oder Thomas Hitzelsperger in die Vorstandsetagen desFußballs drängt, ist für Jansen ein "nachvollziehbarer Weg". "DassMenschen, die aus diesem Geschäft kommen, sich auch mit dem Vereinidentifizieren und viel mit ihm erlebt haben", sei sicher nichtverkehrt, sagte der 33-Jährige. Es gebe "im Fußball viele ganzeigenen Gesetze: wie Fußball funktioniert, wie man mit Spielernumgeht und gleichzeitig professionell und erfolgreich wirtschaftlicharbeitet. Da treffen für Leute, die nicht aus dem Fußball kommen, aufeinmal Welten aufeinander", sagte Jansen.Marcell Jansen wurde Anfang Februar 2018 Mitglied desAufsichtsrates der ausgegliederten HSV Fußball AG, am 19. Januar 2019wählten ihn die Mitglieder zum ehrenamtlichen Präsidenten des HSVe.V. mit mehr als 35 Amateurabteilungen. Als aktiver Spielerabsolvierte der 1985 in Mönchengladbach geborene Jansen 242Bundesligaspiele, davon mehr als 150 für den HSV. Zudem spielte er 45Mal in der Nationalmannschaft. 2015 beendete er mit 29 Jahren seineaktive Karriere.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell