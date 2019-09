NOZ: Grundschulen fehlt Personal: Lehrerverband wirft Kultusbehörden Planlosigkeit vor

Osnabrück (ots) - Grundschulen fehlt Personal: Lehrerverband wirftKultusbehörden Planlosigkeit vorOsnabrück. Der Deutsche Lehrerverband (DL) hat angesichtsaktueller Alarmmeldungen über sich verschärfende Lehrernot inGrundschulen die Kultusbehörden zu besserer Planung aufgefordert."Viele Bundesländer reagieren zu spät und dann auch überhastet aufVerschiebungen beim Lehrerarbeitsmarkt oder auch beimGeburtenanstieg", sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Diese ausgesprochen kurzsichtigePersonalpolitik müsse ein Ende haben. Nötig seien eng getakteteBedarfsprüfungen, die eine vorausschauende Einstellung vonLehrkräften ermöglichten. "Wir müssen endlich wegkommen von demMissstand, dass es zwischen Angebotsmenge und Nachfrage nie zu einemGleichgewicht kommt", erklärte Meidinger. In wenigen Jahren werdesich verstärkt das Problem stellen, ob es genügend jungeGymnasiallehrer für die Rückkehr der 13. Jahrgangsstufe inNiedersachsen, Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein undNordrhein-Westfalen geben werde. "Diese Lücke könnte ab 2025dramatischer sein als der sich dann schon wieder abschwächendeGrundschullehrermangel", warnte der Verbandschef.Der Lehrerverband kritisierte, dass die Bertelsmannstiftung diejährlichen Bedarfslücken , also den Unterschied zwischen Zahl derLehramtsabsolventen und Zahl der zu besetzenden Stellen, einfachzusammenzähle. "Das ergibt ein verzerrtes Bild", warnte Meidinger.Denn diese Lücken würden zum größten Teil Jahr für Jahr durchQuereinsteiger gefüllt. Bis zum Jahr 2025 werden Prognosen derBertelsmann-Stiftung zufolge mindestens 26.300 Lehrer an Grundschulenfehlen. Damit sei die Lage noch dramatischer, als von derKultusministerkonferenz (KMK) erwartet, heißt es in einer aktuellenStudie der Stiftung. Die KMK hatte im vergangenen Oktober einenMangel von 15.300 Grundschullehrern im Jahr 2025 errechnet.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell