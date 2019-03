NOZ: Grünen-Verkehrsexperte: Senkung des Stickoxid-Ausstoßes enorm

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Grünen-Verkehrsexperte: Senkung desStickoxid-Ausstoßes enormKrischer begrüßt Testergebnisse nachgerüsteter Diesel - "Scheuermuss Hersteller jetzt zum Einbau zwingen"Osnabrück. Nach den Testergebnissen nachgerüsteterDiesel-Fahrzeuge erhöhen die Grünen den Druck auf dieBundesregierung: "Der Bundesverkehrsminister muss die Pkw-Herstellerjetzt in die Kooperation zwingen", sagte Grünen-VerkehrspolitikerOliver Krischer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". An der Effektivitätder Nachrüstungen gebe es keine Zweifel mehr. "Da gibt es natürlichnoch Kinderkrankheiten, aber die Senkung des Stickoxid-Ausstoßes istschon enorm", sagte der Bundestagsabgeordnete.Es werde aber auch deutlich, dass die Autobauer mit ins Bootgeholt werden müssten, so der Grüne. "Die kleineren Zulieferer könnennicht zeitnah Millionen von Diesel-Pkw effektiv mit Hardwarenachrüsten", sagte Krischer. "Die Hersteller haben größtenteils aufdem US-Markt gezeigt, dass sie wirksame Abgasreinigungen installierenkönnen. Darauf muss jetzt zurückgegriffen werden."Der ADAC hatte zuvor die Ergebnisse von Langzeittests zweiernachgerüsteter Modelle vorgelegt. Demnach kann der nachträglicheEinbau von SCR-Katalysatoren den Stickoxid-Ausstoß zwar um 80 Prozentsenken. Allerdings steigen der Schadstoffausstoß und Spritverbrauchbei sinkenden Temperaturen stark an.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell