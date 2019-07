NOZ: Grünen-Umweltexperte: Bundesregierung vertreibt die Windenergiebranche

Osnabrück (ots) - Grünen-Umweltexperte: Bundesregierung vertreibtdie Windenergiebranche"Stillstand bei Anlagenbau ist ein Desaster" - Krischer fordertKehrtwende von Minister AltmaierOsnabrück. Grünen-Umweltexperte Oliver Krischer hat den Stillstandbeim Ausbau der Windenergie als "absolutes Desaster" bezeichnet."Dafür trägt die Bundesregierung die direkte Verantwortung", sagteKrischer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit Blick auf aktuelleZahlen. Er betonte: "Während die Bundesregierung mehr Klimaschutzverspricht und Europa von einer Hitzewelle überrollt wird, treibtEnergieminister Peter Altmaier die Windenergiebranche aus dem Land."Krischer forderte, die Bundesregierung müsse endlich Möglichkeitenschaffen, damit Bürger und Gemeinden auch finanziell vonWindprojekten in ihrer Umgebung profitieren könnten und kleineWindprojekte nicht weiter bürokratisch ausgebremst würden. Auchallgemein anerkannte standardisierte Maßstäbe für den Naturschutzhabe das Bundesverfassungsgericht längst eingefordert. "DieBundesregierung darf sich angesichts der dramatischen Situation nichtlänger zurücklehnen, sondern muss endlich handeln", verlangte derGrünen-Politiker. Andernfalls werde es immer unwahrscheinlicher, dassDeutschland seine Klimaziele erreiche. Nur wenn bei der Windenergieeine Kehrtwende gelinge, könne der drohende Verlust von ZehntausendenArbeitsplätzen abgewendet werden, so Krischer.Im ersten Halbjahr 2019 lag der Bruttozubau in der Windkraftdeutschlandweit bei 287 Megawatt beziehungsweise 86 Anlagen. ImVergleich zum bereits schwachen Vorjahreszeitraum war dies einRückgang von 82 Prozent. Das geht aus Zahlen der Deutschen Windguardim Auftrag der Verbände BWE und VDMA Power Systems hervor.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell