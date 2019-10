NOZ: Grünen-Politiker Trittin: Klimapaket wird zur Nullnummer

Osnabrück (ots) - Grünen-Politiker Trittin: Klimapaket wird zurNullnummer"Kein CO2-Einsparziel bis 2040 heißt keine Planbarkeit beiInvestitionen"Osnabrück. Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat der GroßenKoalition eine "Antiklimapolitik" vorgeworfen. "Das in einer langenNachtsitzung ausgehandelte Klimapaket von Union und SPD war schon einReinfall. Was jetzt aber davon blieb und ins Kabinett gehen soll, isteine echte Nullnummer", sagte der Ex-Umweltminister der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Die Bundesregierung habe "den Schuss offenbarimmer noch nicht gehört". Ganz "peinlich" werde dies dann, wennCDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Fraktionschef RolfMützenich versuchten, mit Angriffen auf die Grünen vom eigenenVersagen abzulenken. "So dürfte die Talfahrt der Möchtegernkanzlerinund der SPD weitergehen", kommentierte Trittin.Scharf kritisierte der Grüne die Abschwächung der ursprünglichenBeschlüsse. Kein Einsparziel bis 2040 bei den CO2-Emmissionen bedeuteauch fehlende Planbarkeit für Investitionen. Der Verzicht aufVerbindlichkeit bei der geplanten jährlichen Überprüfung derFortschritte mache diese vollends zum "zahnlosen Tiger". Für die sogeplante Expertenkommission dürften sich kaum seriöse Wissenschaftlerhergeben, meinte Trittin.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell