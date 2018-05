NOZ: Grünen-Politiker Cem Özdemir zu Trump: Bewährungsprobe für die EU

Osnabrück (ots) - Grünen-Politiker Cem Özdemir: Bewährungsprobefür die EUNach US-Ausstieg aus dem Atomabkommen Geschlossenheit der EuropäerangemahntOsnabrück. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sieht nach dem Rückzugder US-Regierung vom Atomabkommen mit dem Iran die Europäische Unionvor einer Bewährungsprobe. "Selten war die Geschlossenheit der EU soentscheidend", sagte Özdemir der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Freitag). Die Europäer müssten sich jetzt als verlässlicher Partnererweisen und an dem Pakt mit der Regierung in Teheran festhalten.Özdemir kritisierte den US-Präsidenten Donald Trump scharf."Verlässlichkeit ist die Währung der Diplomatie. Und die ist mitTrump und seinem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran stark imKurs gesunken." Es sei zu befürchten, dass der US-Präsident einemilitärische Eskalation in dieser fragilen Lage billigend in Kaufnehme. Das wäre nach dem Irak-Krieg unter George W. Bush die zweiteweitreichende Fehlentscheidung aus dem Weißen Haus.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell