Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef warnt vor "Gemauschel" umNachfolge des zurückgetretenen Bahn-ChefsHofreiter: "Grube-Rückzug Chance für Neustart" - An die Spitzegehört "jemand mit Leidenschaft für die Bahn"Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat den Rücktrittvon Bahnchef Rüdiger Grube als "Chance für einen Neustart" bewertet."Wir brauchen endlich eine Bahn, die sich um die Kunden kümmert,pünktlich und komfortabel ist, die das Schienennetz flickt undflächendeckend W-Lan bereitstellt", sagte Hofreiter der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Dienstag). Er forderte den Ausstieg aus"unnötigen Prestigeprojekten, aus der intransparenten Firmenstruktursowie aus teuren Abenteuern in Großbritannien und Übersee". Der Bundals einziger Aktionär dürfe nicht länger still halten, sondern müssefür einen Neustart Rückenwind geben, mahnte Hofreiter. Nach HartmutMehdorn als Flugzeugmanager und Rüdiger Grube als Autofachmann sei ander Bahn-Spitze "jemand mit Leidenschaft für die Bahn" dringenderforderlich. "Schädlich wäre neues Gemauschel um Grubes Nachfolge",erklärte der Vorsitzende und frühere Verkehrsexperte derGrünen-Bundestagsfraktion.