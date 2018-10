Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef: VW-Vorstoß fürDieselumtausch ist "extrem dreist""Schluss mit Alibi-Vorschlägen" - Hofreiter pocht aufHardware-Nachrüstung von "Stinkern"Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat den Vorstoßvon Volkswagen, mit Hilfe von Kaufprämien alte Diesel bundesweit ausdem Verkehr ziehen, als "extrem dreist" zurückgewiesen. "Es mussSchluss sein mit Alibi-Vorschlägen, die in Wahrheit nur einKonjunkturprogramm für die Industrie sein sollen", sagte Hofreiterder "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dreckige Diesel in Deutschland zuverschrotten statt nachzurüsten oder "die Stinker einfach ins Auslandzu exportieren", sei ökologischer Irrsinn.Hofreiter forderte die Autokonzerne auf, "endlich zu ihrerVerantwortung zu stehen und den betrogenen Autofahrern diekostenfreie Nachrüstung ihrer dreckigen Diesel anzubieten". Es sei"an Dreistigkeit nicht zu überbieten, dass die Konzernbosse immernoch meinen, die Autofahrer an der Nase herumführen zu können",kritisierte der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion. Erforderte die Bundesregierung auf, "durchzugreifen" und dieAutoindustrie zur kostenfreien Hardware-Nachrüstung zu zwingen. Essei überfällig, saubere Luft in den Städten zu bekommen und dieTrickserei der Autobosse zu beenden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell