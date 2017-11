Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef Hofreiter warntJamaika-Unterhändler vor "Durchwursteln" in Verkehrspolitik"Umstieg auf emissionsfreie Mobilität für Grüne elementar" -Entgegenkommen von Union und FDP gefordertOsnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat vor denJamaika-Sondierungen zur Verkehrspolitik eine " Verkehrswende" undden Umstieg auf emissionsfreie Mobilität als "elementare" Positionseiner Partei bezeichnet. "Durchwursteln nach dem Prinzip Hoffnunggeht in diesem Bereich für uns Grüne nicht. Da muss sich heutewirklich was bewegen", sagte Hofreiter der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch). Die Grünen hätten als Kompromiss angeboten, aufein festes Enddatum für den fossilen Verbrennungsmotor zu verzichten."Aber es braucht entschiedene und verbindliche Maßnahmen, umKlimaschutz und Innovation in der Mobilität voranzubringen", forderteder Grünen-Politiker die Unterhändler von Union von FDP zuEntgegenkommen auf. "Wenn Jamaika zustande kommen soll, muss es einZukunftsbündnis sein. Das gilt ganz besonders für dieVerkehrspolitik", erklärte Hofreiter. "Die CO2-Emissionen steigen,die Luft in den Städten ist schlecht, die Autoindustrie droht denAnschluss an die Entwicklungen der Zukunft zu verlieren", hob derGrüne hervor. Es gebe einen "riesigen Reformstau", der dringendaufgelöst werden müsse.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell