Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef Hofreiter lehnt"Turbo-Baurecht" ab"Baugenehmigungen mit der Brechstange beschneiden Rechte derBürger" - Kritik an Verkehrsminister ScheuerOsnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Pläne vonBundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für ein "Turbo-Baurecht"für einzelne Projekte zurückgewiesen. "Was das Verkehrsministeriumplant, sind Baugenehmigungen mit der Brechstange", sagte Hofreiterder "Neuen Osnabrücker Zeitung". Mit diesem Vorschlag wollten derMinister und sein Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU) dieBürgerbeteiligung beschneiden und "ein Baurecht nach Willkür von SPDund Union schaffen". Ferlemann hatte laut "NOZ" auf einerVeranstaltung der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holsteingesagt, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstütze dieReformpläne, wonach ausgewählte Projekte per Gesetz des Bundestagsgrünes Licht erhielten. "Wir wollen damit im Dezember insBundeskabinett" , sagte der Staatssekretär.Hofreiter hob dagegen hervor: "Wir brauchen Planungsverfahren, diedie Menschen und Nichtregierungsorganisationen einbeziehen." Dieheute "häufig zeitraubenden" Planungsverfahren müssten effizienter,transparenter und bürgernäher sein. Das erreiche man aber nur, wennman die Öffentlichkeit "nicht vor vollendete Tatsachen stellt und beiden zuständigen Behörden ausreichend Stellen schafft". Ziel müsstentransparente Verwaltungsentscheidungen sein, die am Ende rechtlichüberprüfbar seien.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell