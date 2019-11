NOZ: Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert zwei Prozent der Fläche für Windanlagen

Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert zwei Prozent der Flächefür Windanlagen"Wir brauchen ein Sofortprogramm" - Plan der Bundesregierung zu Abständen als"Gift für die Wirtschaft" kritisiertOsnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat ein "klares Bekenntnis" derBundesregierung zum Windkraftausbau gefordert. "Wir brauchen eine Strategie,damit in Deutschland zwei Prozent der Fläche für Windanlagen zur Verfügungstehen", sagte Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Hofreiter nanntees "unverantwortlich", dass die Bundesregierung den Windregionen speziell imNorden ihr wirtschaftliches Standbein raube. "Die pauschalen Bauverbote dieserBundesregierung tragen nicht zur Akzeptanz von Windenergie bei und sind Gift fürunsere Wirtschaft. Damit würgt das Kabinett diese Zukunftsbranche in Deutschlandweiter ab", warnte der Grünen-Politiker.Mit Hinweis auf das 1000-Meter-Abstandsgebot zwischen Windanlagen und Häusernsagte der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion: "Es macht keinen Sinn,jetzt um die Anzahl der Häuser oder ein paar Meter mehr oder weniger zufeilschen, die Idee von bundesweiten Mindestabständen muss ganz vom Tisch."Nötig sei jetzt ein Sofortprogramm, um die Arbeitsplätze dieser Branche inDeutschland zu halten. Wichtig sei auch, dass Anwohner und Kommunen an derErfolgsgeschichte der Windenergie beteiligt werden - auch finanziell. "Das würdewirklich für Akzeptanz sorgen", sagte Hofreiter.Zur Zukunft der Windenergie werden an diesem Freitag die Regierungschefs derfünf Nordländer auf einer gemeinsamen Pressekonferenz Stellung nehmen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4453664OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell