NOZ: Grünen-Fraktionschef Hofreiter: Wir wollen regieren

Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef Hofreiter: Wir wollen regierenVor Bundesdelegiertenkonferenz "Geschlossenheit" betont - "Wir sind so gutaufgestellt wie nie"Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat vor Beginn derBundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld den Regierungsanspruch seiner Parteiunterstrichen. "Angesichts der zermürbenden Großen Koalition ist klar: Wirwollen regieren, weil es dringend nötig ist, dass wir regieren. Und das merkendie Leute", sagte Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Diese Zustimmung,die sich in gute Umfragewerten spiegele, gebe den Grünen "die nötige Kraft fürdie neue Rolle, die wir haben". Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktionbetonte: "Wir sind aktuell die einzige demokratische Partei, die noch in derLage ist, Orientierung zu geben." Hofreiter erklärte: "Vor uns liegt eineentscheidende Zeit." Es gehe um nicht weniger als um die Rettung der natürlichenLebensgrundlagen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um den Erhaltdemokratischer Werte und um ein gefestigtes gemeinsames Europa. Die "Stärke" derGrünen sei deren Geschlossenheit. "Wir sind so gut aufgestellt wie nie, dieZusammenarbeit zwischen Fraktion, Partei und den Ländern ist ausgezeichnet",erklärte Hofreiter. Das Thema "bezahlbares Wohnen" werde auf derBundesdelegiertenkonferenz eine zentrale Rolle spielen. "Leider haben SPD undUnion das total verschlafen", kritisierte Hofreiter.