NOZ: Grünen-Fraktionschef Hofreiter: Mautquatsch schleunigst beenden

Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef Hofreiter: Mautquatschschleunigst beendenWarnung vor "Blamage" an Union und SPD - "Es wäre die erste Maut,die mehr kostet als sie einspielt"Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat Union und SPDaufgefordert, "endlich Mut zu zeigen und den Mautquatsch schleunigstzu beenden." Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU)vorgelegten Pläne für eine Infrastrukturabgabe brächten "die ersteMaut, die mehr kostet als sie einspielt", warnte Hofreiter in der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Die Abgeordneten von Union undSPD müssten sich fragen, ob sie "den Bundeshaushalt für eine platteStammtisch-Parole der CSU belasten wollen", sagte Hofreiter. Erwarnte die Regierungskoalition dringend davor, sich "mit einerrechtswidrigen Maut in Europa zu blamieren". Die SPD sollte ihremSpitzenkandidaten Martin Schulz folgen, der sich stets gegen die Mautausgesprochen habe.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell