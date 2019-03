NOZ: Grünen-Fraktionschef Hofreiter: Frankreichs Präsident braucht starkes Zeichen

Finanztrends Video zu



mehr >

Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef Hofreiter: FrankreichsPräsident braucht starkes Zeichen"Bundesregierung muss sich nach Macron-Aufruf für geeintes Europaendlich aus dem Sessel erheben"Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat den Aufruf vonFrankreichs Präsidenten Emmanuel Macron an die Bürgerinnen und Bürgeraller EU-Mitgliedstaaten, Europa nicht den Nationalisten zuüberlassen, als Weckruf bezeichnet. Macrons Plädoyer für ein geeintesEuropa sei "eine laute und unüberhörbare Botschaft an dieBundesregierung, sich endlich aus ihrem Sessel zu erheben", sagteHofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung".Macrons Vorschläge hätten zwar auch "Schwächen und Lücken", aberaus Berlin müsse jetzt ein deutliches Zeichen kommen, dass Reformenfür ein starkes, demokratisches Europa endlich angepackt würden.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Kabinett dürften sichnicht länger hinter Worthülsen verstecken, sondern müssten "bei derEuropapolitik in den Vorwärtsgang schalten" statt zuzuschauen und zubremsen, forderte der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion.Lange habe der deutsch-französische Motor funktioniert. Derzeit kämenaber aus Berlin "nur noch Sonntagsreden" und die Blockadeeuropäischer Vorstöße beispielsweise zur fairen Besteuerung vonInternetgiganten oder zur Festlegung wirksamer CO2-Grenzwerte,kritisierte Hofreiter.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell