NOZ: Grünen-Fraktionschef Hofreiter: Bund muss strenge Düngeregeln umsetzen

Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef Hofreiter: Bund mussstrenge Düngeregeln umsetzen"Sonst drohen Strafzahlungen" - Kritik an "Eiertanz zurOsterzeit" der LandwirtschaftsministerinOsnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hatBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) aufgefordert,die strengeren EU- Düngeregeln endlich umzusetzen. "Passend zurOsterzeit geht der Eiertanz um die Düngeverordnung weiter",kritisierte Hofreiter in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Seit fünfJahren hätten bereits Unions-Agrarminister die EU-Kommission mitAussitzen und Taschenspielertricks hingehalten und die Reduzierungder Nitratbelastung im Grundwasser verzögert. "Nun hält JuliaKlöckner nur Reden statt geltendes EU-Recht umzusetzen", sagteHofreiter. Klöckners Aufgabe sei es, für sauberes Wasser inDeutschland zu sorgen sowie Bäuerinnen und Bauern Planungssicherheitzu geben. "Verstößt die Bundesregierung weiter gegen EU-Recht, drohendem Steuerzahler exorbitante Strafzahlungen", warnte der Vorsitzendeder Grünen-Bundestagsfraktion.Auf Druck der EU muss Deutschland seine erst 2017 geändertenDüngeregeln für Bauern erneut nachjustieren. Nach dem bisherigen Plander Bundesregierung sollen von Mai 2020 an noch strengere Regelngelten. Dagegen protestieren vor allem Niedersachsens Landwirte.