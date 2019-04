NOZ: Grünen-Diskussion zu Flüchtlingspolitik: Palmer fordert mehr Klarheit

Osnabrück (ots) - Grünen-Diskussion zu Flüchtlingspolitik: Palmerfordert mehr KlarheitUnion verhalten positiv - Middelberg sieht eine "Grundlage fürDialog zwischen Union und Grünen"Osnabrück. In der parteiinternen Diskussion bei den Grünen um denKurs in der Flüchtlingspolitik hat Tübingens Oberbürgermeister BorisPalmer mehr Ehrlichkeit in der Flüchtlingsdiskussion gefordert. DerGrünen-Politiker erklärte gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung":"Multilkulti-Romantik vertritt bei uns niemand. Aber gerade imAbwehrkampf gegen die AfD und wachsende Fremdenfeindlichkeit fiel esuns bislang schwer, Probleme mit jungen geflüchteten Männern klar zubenennen." Palmer rät seiner Partei schon lange, Probleme mitMigranten offen anzusprechen. Der prominente Grünen-Politiker sagte:"Es würde auch der Integration dienen, wenn wir uns zu mehr Klarheitin dieser Frage durchringen." Seiner Meinung nach lassen sichFrauenrechte und Flüchtlingsschutz gut vereinbaren, "aber nur dann,wenn wir von Geflüchteten genau so klar einfordern, die Frauenrechtezu achten, wie wir das von alten weißen Männern tun müssen."Palmer stellte sich damit hinter ein Diskussionspapier der beidenGrünen-Abgeordneten Ekin Deligöz und Manuela Rottmann, die eine"ehrliche Debatte" der Partei über Frauenfeindlichkeit vonmuslimischen Flüchtlingen gefordert hatten.Aus der Union kamen verhaltende Reaktionen. Der innenpolitischeSprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), zeigte sichvorsichtig optimistisch. Die Grünen diskutierten derzeit "einbemerkenswert realistisches Papier" über mehr Ehrlichkeit in derFlüchtlingspolitik, das "unverblümt die Probleme undHerausforderungen anspricht", sagte Middelberg der "NOZ". DerInnenpolitiker sagte, der Vorstoß könne "eine Grundlage für einenfruchtbaren Dialog zwischen Union und Grünen in derFlüchtlingspolitik". Zugleich schränkte Middelberg aber ein, dassbeide Parteien bei den Folgerungen "noch weit auseinander" lägen,etwa beim Bleiberecht und bei Abschiebungen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell