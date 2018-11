NOZ: Grünen-Chef zu Ferkelkastration: Groko lässt sich von Industrie auf der Nase herumtanzen

Osnabrück (ots) - Grünen-Chef zu Ferkelkastration: Groko lässtsich von Industrie auf der Nase herumtanzenHabeck: Armutszeugnis für Union und SPDOsnabrück. Grünen-Chef Robert Habeck hat die Verschiebung desVerbots der betäubungslosen Ferkelkastration als Armutszeugnis fürUnion und SPD kritisiert. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte Habeck, die Parteien und die Regierungseien vor den Lobbyisten eingeknickt. "Das ist ein Armutszeugnis fürdie Große Koalition", so Habeck.Die Bundesregierung lasse sich vom Einzelhandel und denSchweineproduzenten treiben, die befürchteten, Kunden undMarktanteile zu verlieren. "So wie sich die Regierung imDieselskandal von der Autoindustrie treiben lässt, macht sie sich beider Ferkelkastration zum Vertreter der Fleischindustrie", sagteHabeck: "Eine Politik, die sich von der jeweiligen Industrie auf derNase herumtanzen lässt, ist eine schwache Politik."Dabei gebe es durchaus Alternativen, etwa indem männliche Ferkelgegen die Ausbildung von Geschlechtshormonen geimpft werden. "Daswird in vielen europäischen Ländern angewandt, es ist eine gängigeund kostengünstige Methode", sagte Habeck. Das einzige Problem sei,dass der Einzelhandel sich dagegen sperre und offenbar Angst habe,den Verbrauchern mitzuteilen, dass die Tiere geimpft wurden.Der Bundestag hatte am Donnerstagabend die Erlaubnis für dieumstrittene Praxis noch mal verlängert. Die Übergangsfrist geht nunbis Ende 2020.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell