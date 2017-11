NOZ: Grüne und SPD offen für Tajani-Vorschlag zur Aufstockung des EU-Haushalts

Osnabrück (ots) - Grüne und SPD offen für Tajani-Vorschlag zurAufstockung des EU-HaushaltsFinanzexperte Giegold (Grüne): "Es ist gut, dass derEU-Parlamentspräsident die Finanztransaktionssteuer wieder auf dieAgenda setzt" - SPD-Europapolitiker Bullmann kritisiertBlockadepolitik der ChristdemokratenOsnabrück. Der Vorschlag von EU-Parlamentspräsident AntonioTajani, den EU-Haushalt mit Hilfe der Einnahmen aus einer Steuer aufFinanzgeschäfte kräftig aufzustocken, stößt bei Grünen und SPD aufWohlwollen. "Es ist gut, dass Tajani die Finanztransaktionssteuerwieder auf die Agenda setzt. Wenn wir mehr europäische Investitionenwollen, brauchen wir auch europäische Einnahmen", sagte derGrünen-Europapolitiker Sven Giegold der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). Auch alle Jamaika-Sondierer müssten eingestehen: "WerInvestitionen der EU will, muss auch sagen, woher das Geld dafürkommen soll. Umschichtungen im Haushalt weg von der Agrarpolitik sindsinnvoll, werden aber realistisch gesehen, nicht genügen", betonteder Finanzexperte der Grünen.Giegold sagte weiter: "Europäische Handlungsfähigkeit gibt esnicht ohne finanzielle Ausstattung. Eine Finanztransaktionssteuer istein gesellschaftlich faires Instrument, um gemeinsame Investitionenzu finanzieren. Keine Steuer hat einen so geringen Steuersatz, abereine so große Wirkung." Mit den Einnahmen könnte Europa in densozialen Zusammenhalt, digitale Infrastruktur und die ökologischeModernisierung investieren.Auch der Chef der deutschen Sozialdemokraten im EU-Parlament, UdoBullmann, zeigt sich offen für den Vorschlag des christdemokratischenParlamentspräsidenten. "Der europäische Haushalt könnte eine kräftigeAufstockung vertragen. Ständig werden neue Aufgaben auf Europaübertragen, ohne dass eine entsprechende Mittelausstattungstattfindet", sagte Bullmann der NOZ. Die Einführung derFinanztransaktionssteuer sei überfällig. "Sie wird allerdings von deneuropäischen Finanzministern seit Jahren blockiert. Hier müsste HerrTajani vor allem seine eigenen Parteifreunde von der EuropäischenVolkspartei ins Gewissen reden", forderte SPD-Politiker Bullmann.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell