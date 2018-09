NOZ: Grüne schließen EU-Mitgliedschaft der Türkei langfristig nicht grundsätzlich aus

Osnabrück (ots) - Grüne schließen EU-Mitgliedschaft der Türkeilangfristig nicht grundsätzlich ausEuropapolitische Sprecherin Brantner: Entgegenkommen bei Zollunionnur bei Rückkehr zur DemokratieOsnabrück. Die Europaexpertin der Grünen schließt eineEU-Mitgliedschaft der Türkei trotz aller aktuellen Konflikte in derferneren Zukunft nicht aus. "Als ernsthafter Partner in der EU istdie Türkei in ihrer derzeitigen Verfassung nicht vorstellbar. Aberwer weiß, was in 20 oder mehr Jahren ist", sagte Franziska Brantnerder "Neuen Osnabrücker Zeitung" anlässlich des Deutschland-Besuchsdes türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Derzeit müssten dieBeitrittsgespräche jedoch "eingefroren" bleiben."Auch ein Entgegenkommen zur Weiterentwicklung der Zollunion kannes nur geben, wenn die türkische Regierung zuvor auf den Kurs zurDemokratie zurückkehrt ist. Die EU-Beitrittsgespräche ganzabzubrechen, würde Erdogan in die Hände spielen", sagte dieeuropapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag der NOZ:"Mit dem Kaltstellen der Zivilgesellschaft und der freien Medien hatErdogan einen Weg eingeschlagen, der von Europa weit weg führt. Dasmuss die Bundesregierung unmissverständlich klar machen", sagteBrantner.Zu den Absagen vieler Oppositionspolitiker zum Staatsbankett mitdem türkischen Präsident Erdogan sagte Branter: "Auch wenn Dialogweiter wichtig bleibt, können wir nicht so tun, als sei nichtspassiert. Ein Staatsbankett ist dafür nicht der geeignete Rahmen.Deshalb ist es richtig, dass die Opposition nicht einfach mitspielt.Genauso richtig ist es, dass mit Cem Özdemir derjenige hingeht, denErdogan als Terroristen bezeichnet hat. Das wird ihm gar nichtschmecken."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell