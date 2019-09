NOZ: Grüne sagen Verteilungskampf ums Wasser voraus

Osnabrück (ots) - Grüne sagen Verteilungskampf ums Wasser vorausUmweltexpertin Hoffmann: Konfliktpotenzial in Niedersachsen -"Schon Verbote bei Beregnung"Osnabrück. Die Grünen erwarten auch in Deutschland einen Kampf umsWasser. "In einigen Regionen könnten aus einer zunehmendenWasserknappheit und häufigen Dürren künftig Konflikte um die Nutzungvor allem oberflächennaher Wasserressourcen entstehen", sagte BettinaHoffmann, Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion für Umweltpolitik,der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sie zitierte damit Auskünftedes Bundesumweltministeriums. "Bereits heute ist dieGrundwasserneubildung in Teilen Thüringens, Sachsen-Anhalts undSachsens sowie Brandenburgs vergleichsweise niedrig", heißt es unteranderem darin. Die starken Trockenperioden von 2018 und 2019 seiendabei noch nicht einmal berücksichtigt.Laut Hoffmann werden bislang rund zwei Drittel des verbrauchtenWassers aus Oberflächengewässern entnommen - also Flüssen, Bächen undSeen. Die Grünen-Politikerin rechnet angesichts des Klimawandels abermit erhöhtem Druck auf die Grundwasservorräte. Konfliktpotenzialsieht die Umweltexpertin deshalb vor allem zwischen derLandwirtschaft und der öffentlichen Versorgung mit Trinkwasser, daszu 74 Prozent aus Grundwasser gewonnen wird. "Derzeit werden runddrei Prozent der landwirtschaftlichen Flächen beregnet, die meistendavon liegen in Niedersachsen", betonte die Abgeordnete. Sie wiesdarauf hin, dass unter anderem der Landkreis Osnabrück schon bis zum31. Oktober die Beregnung von privaten und öffentlichen Grünflächeneingeschränkt und Verbote ausgesprochen hat.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell