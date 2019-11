NOZ: Grüne kritisieren deutsche Enthaltung bei europäischer Sammelklage

Osnabrück (ots) - Grüne kritisieren deutsche Enthaltung bei europäischerSammelklageFinanzexperte Giegold: Europa stärkt den Verbraucherschutz, und die Groko istnicht Teil dieses ErfolgsOsnabrück. Nachdem die EU-Mitgliedsländer mehrheitlich für die Einführungkollektiver Schadenersatzklagen gestimmt haben, kritisiert der Finanzexperte derGrünen im Europaparlament, Sven Giegold, die Enthaltung Deutschlands im Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" als "Eigentor". Er betonte: "Nun stärktEuropa den Verbraucherschutz, und die Groko ist nicht Teil dieses Erfolgs.Einmal mehr spielt die Bundesregierung die unrühmliche Rolle desDauerblockierers in der EU." Nach Ansicht von Giegold ist "das Recht aufGruppenklagen ein Meilenstein für den Verbraucherschutz in Europa. DieVerbandsklagen verringern das Machtgefälle zwischen Unternehmen undVerbrauchern."Weiter betonte der Grünen-Finanzexperte: "Produkte werden für die Massenproduziert, also müssen Verbraucher auch im Kollektiv klagen können. Es geht umFälle, bei denen Verbraucher massenhaft geprellt wurden, etwa bei Geldanlagen,Pauschalreisen oder Internetkäufen. Die bisherige Straflosigkeit verschafftebetrügerischen Unternehmen einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber ehrlichenAnbietern."Befürchtungen von Unternehmen, europäische Verbraucher könnten mit Sammelklagenkünftig wie in den USA drastische Entschädigungssummen zum Nachteil vonUnternehmen herausholen, erteilte Giegold eine Absage: "Sammelklagen werden inEuropa nicht zur Goldgrube für Kanzleien, sondern zum Instrument vonVerbraucherschützern. Amerikanische Sammelklagen mit Erfolgshonoraren und absurdhohen Schadenersatzsummen sind bei der EU-Gruppenklage gar nicht vorgesehen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4453098OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell