Osnabrück (ots) - Grüne kritisieren Lösung im Fall Maaßen als"Schmierentheater"Fraktionschef Hofreiter: Tagelang über Verfehlungen von HerrnMaaßen diskutiert, herausgekommen ist eine BeförderungOsnabrück. Die Einigung der Großen Koalition in der Causa Maaßenkritisieren die Grünen als "Schmierentheater", zusätzlich fordern sieeine Reform des Verfassungsschutzes. Grünen-Fraktionschef AntonHofreiter sagte in einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Wir brauchen beim Verfassungsschutz einen Neustart undeine echte Zäsur. Ein Weiter-So kann es nicht geben." Auch diegefundene Lösung im Fall Maaßen kritisierte der Grünen-Fraktionschef:Tagelang habe die Republik "über die zahlreichen Verfehlungen und dasVersagen von Herrn Maaßen" diskutiert, doch herausgekommen sei "eineBeförderung", so Hofreiter. Als Staatssekretär erhalte Hans-GeorgMaaßen "30.000 Euro mehr im Jahr - auf Kosten der Steuerzahler", soder Grünen-Politiker. "Union und SPD haben offensichtlich nichtdarüber verhandelt, wie sie verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen können, sondern wie Herr Maaßen möglichst weich fällt. Dasist ein Schmierentheater", sagte Hofreiter.