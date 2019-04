NOZ: Grüne fordern Rückholung von Kindern deutscher IS-Anhänger aus Syrien

Osnabrück (ots) - Grüne fordern Rückholung von Kindern deutscherIS-Anhänger aus SyrienUnions-Politiker Middelberg mahnt Zurückhaltung an -Sondertribunal soll Verbrechen aufarbeitenOsnabrück. Die Grünen im Bundestag haben die Bundesregierungaufgefordert, die Kinder von deutschen IS-Anhängern aus Syrien zuevakuieren. Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin derGrünen-Bundestagsfraktion, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung":"Die Bundesregierung muss Herz zeigen und alles tun, um gerade undzuvorderst die Kinder mit deutscher Staatsbürgerschaft nachDeutschland zurückzuholen." Die Minderjährigen waren entwedergemeinsam mit ihren Eltern in das Gebiet der Terrororganisationausgereist oder kamen hier zur Welt. Nach der militärischenNiederlage des IS waren sie in Gefangenschaft syrischer Kurdengeraden. Es soll sich um bis zu 60 Kinder mit deutscherStaatsbürgerschaft handeln. Die Versorgungslage gilt als kritisch.Am Montag demonstrierten in Berlin Angehörige von IS-Anhängern undderen Kindern für die Rückholung ihrer Verwandten aus Syrien. DasAuswärtige Amt verweist darauf, dass es derzeit keine konsularischeBetreuung in Syrien gebe. Mathias Middelberg, innenpolitischerSprecher der Union im Bundestag, sagte der "NOZ": "Ich warne voreiner übereilten Rückholung vermeintlich deutscher IS-Kämpfer." Esmüsse vorher feststehen, dass die Rückkehrer kein "unkalkulierbaresSicherheitsrisiko" darstellten. Middelberg regte die Einrichtungeines internationalen Sondertribunals für IS-Terroristen an, das dieStrafverfolgung übernehme. Dies müsste Vorrang vor einer möglichenRückholung in die Heimatländer haben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell