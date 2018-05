Osnabrück (ots) - Grüne fordern Bundesverkehrsminister zum Endeder "Kumpanei mit Autobossen" aufHofreiter: Treffen mit Daimler-Chef bietet die Chance dafür - "Dergute Ruf von Autos Made in Germany bröckelt"Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hatBundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dazu aufgefordert, "diejahrelange Kumpanei" mit Deutschlands Autobossen zu beenden. DieEinbestellung von Daimler-Chef Dieter Zetsche an diesem Montag insMinisterium biete dazu die Gelegenheit, sagte Hofreiter der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag). Wegen des Manipulationsfalls beimMercedes Vito müsse Scheuer von Zetsche "unmissverständlich Offenheiteinfordern".Hofreiter betonte: "Der gute Ruf von Autos Made in Germanybröckelt weiterhin dramatisch, darum ist jetzt schonungsloseAufklärung geboten." Der Daimler-Chef habe mehrfach versichert, beiMercedes werde "nicht geschummelt". Doch dies glaube ihm nicht einmalmehr der Verkehrsminister, wie das von Scheuer anberaumte Treffen mitZetsche belege. Nötig seien endlich Hardware-Nachrüstungen vonDieselfahrzeugen "auf Kosten der Betrüger statt ein Weiter-So aufKosten der Betrogenen", erklärte der Vorsitzende derGrünen-Bundestagsfraktion. "Mit schnöden Versprechen ist es jetztendgültig vorbei", sagte er.Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat laut Bundesverkehrsministeriumbei Untersuchungen des Kleintransporters Mercedes-Benz Vitounzulässige Abschalteinrichtungen entdeckt, teilte dasBundesverkehrsministerium am Donnerstag mit. Für weltweit gut 4900Fahrzeuge, darunter gut 1370 in Deutschland, sei ein Rückrufangeordnet worden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell