NOZ: Grüne fordern Bio-Lebensmittel in allen Kantinen von Schulen, Kitas und Krankenhäusern

Osnabrück (ots) - Grüne fordern Bio-Lebensmittel in allen Kantinenvon Schulen, Kitas und KrankenhäusernKünast appelliert an Kommunen: Bürgermeister und Landräte sollenSpeisepläne überprüfenOsnabrück. Grünen-Politikerin Renate Künast hat die Umstellung derVerpflegung in öffentlichen Kantinen auf Bio-Produkte gefordert. ImInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte dieernährungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion: "Wenn alle Schulen,Kitas und Krankenhäuser bei der Verpflegung auf Bio-Lebensmittelsetzen, ist das eine Botschaft an die Bauernfamilien auf dem Land,die Umstellung zu wagen." Öffentliche Einrichtungen hätten eineenorme Nachfragemacht und könnten so für eine Steigerung derBio-Produktion in der deutschen Landwirtschaft sorgen.Künast sagte: "Jeder Landrat, jede Bürgermeisterin sollte dieSpeisepläne in den kommunalen Einrichtungen daraufhin überprüfen."Die Kommunen könnten langfristige Verträge mit einzelnen Landwirtenabschließen. "So wird es auch für den Bauern attraktiv, dieProduktion umzustellen." Dies werde nicht zwangsläufig bedeuten, dassPommes und Currywurst von den Speiseplänen fliegen müssten. "Auch dieCurrywurst lässt sich ökologischer herstellen", so Künast.Generell gelte aber: "Unsere jetzige Ernährungsweise istgescheitert." Die Menschen lebten ungesund, Tiere und Umwelt würdenleiden, und auch den Bauern ginge es schlecht. "So geht's doch nichtweiter", befand die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin. DieBundesregierung hat das Ziel ausgegeben, dass bis 2030 auf 20 Prozentder Agrarfläche in Deutschland Bio-Landbau betrieben werden soll.Derzeit sind es noch 9,1 Prozent. Die Regierung in Bayern will sogar30 Prozent erreichen.