NOZ: Grüne begrüßen Regionalwahl in Katalonien

Osnabrück (ots) - Grüne begrüßen Regionalwahl in KatalonienKeul: Chance zur BefriedungOsnabrück. Die Grünen haben die Regionalwahl in Katalonien alsmöglichen Schritt begrüßt, den Konflikt um das Streben nachUnabhängigkeit zu befrieden. Rechtspolitikerin Katja Keul sagte der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag), "abgesehen von der Frage nachder politischen Sinnhaftigkeit einer Abspaltung kann es keinZentralstaat hinnehmen, wenn eine Region gegen die Verfassungverstößt". Kleinstaaterei sei in Zeiten einer zusammenwachsenden Weltzudem kein Modell zum Nutzen der Bürger, erklärte Keul, die auchParlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion im Bundestag ist.