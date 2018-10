NOZ: Grüne: Vorrang für Biobauern bei Staatsflächen im Osten

Osnabrück (ots) - Grüne: Vorrang für Biobauern bei Staatsflächenim OstenAuf ehemaligen volkseigenen Flächen - Ostendorff: BedeutsamerZuwachs an Öko-Flächen möglichOsnabrück. Die Grünen fordern bei Verkauf und Verpachtung vonstaatlichen Agrarflächen in Ostdeutschland Vorrang für Biobauern.Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher derBundestagsfraktion, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wenn wirdie Vergabe der restlichen Flächen strikt an ökologischen Zielenausrichten, können wir den ökologischen Landbau um zwei Prozentsteigern." Ostendorff erinnerte an das Ziel der Bundesregierung, 20Prozent der Flächen in Gesamtdeutschland bis 2030 ökologischbewirtschaften zu lassen. Im vergangenen Jahr lag die Quote lautBundeslandwirtschaftsministerium bei lediglich 9,7 Prozent.Die Bodenverwertungs und -verwaltungs GmbH (BVVG) kümmert sich imAuftrag des Bundes in den neuen Ländern um die Vermarktung ehemalsvolkseigener landwirtschaftlicher Flächen. Eine Antwort desMinisteriums auf Anfrage der Grünen zeigt, dass die BVVG seit 2013insgesamt 202.824 Hektar Land verkauft oder verpachtet hat. 30.189Hektar und damit fast 15 Prozent gingen an Junglandwirte oderÖkobauern. Das sei zu wenig, monierte Ostendorff. "Hier wird einwichtiges Potenzial vergeben." Die Bundesregierung hält indes wenigdavon, die Staatsflächen nur noch an Biobauern zu vergeben.Agrar-Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (CDU) teilte mit, der zuerwartende Effekt sei "sehr gering".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell