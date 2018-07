NOZ: Grüne: Seehofers Masterplan Migration ist ein Chaosplan

Osnabrück (ots) - Grüne: Seehofers Masterplan Migration ist einChaosplanFraktionschef Hofreiter: Die Menschlichkeit gerät unter die RäderOsnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat den"Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)als "Chaosplan" kritisiert. Seehofer stifte "weiteres Chaos in derKoalition, indem er den Koalitionspartner SPD mit dem BegriffTransitzentren provoziert", sagte Hofreiter der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch). Der Minister stifte außerdem "Chaos in Europa,indem er die Probleme auf Staaten wie Italien und Österreichabschiebt". Diese hätten bereits Ablehnung bekundet. Der Plan desBundsinnenministers gehe grundsätzlich "in die völlig falscheRichtung", weil Seehofer Geflüchtete nicht als Menschen sehe, dieHilfe brauchen. "Er will sie in erster Linie drangsalieren. DieMenschlichkeit gerät bei Seehofer unter die Räder", erklärteHofreiter. In Seehofers Chaosplan finde sich ferner kein Wort zurUnterstützung von Ländern und Kommunen - oder den vielenEhrenamtlichen, die den Geflüchteten helfen. "Der Chaosplanermöglicht keine sicheren Fluchtwege und sieht keine Maßnahme vor,wie das grauenvolle Sterben im Mittelmeer endlich beendet werdenkann. Das ist ein Plan, der mehr Probleme schafft als löst", betonteder Grünen-Fraktionsvorsitzende.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell