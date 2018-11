NOZ: Grüne: Provisionen bei Lebensversicherungen abschaffen

Osnabrück (ots) - Grüne: Provisionen bei LebensversicherungenabschaffenFinanzpolitiker Schick geht Deckelung nicht weit genugOsnabrück. Die Grünen im Bundestag fordern, Provisionen imGeschäft mit Lebensversicherungen abzuschaffen. "Finanzberatungsollte sich ausschließlich an den Interessen der Anleger orientieren.Großbritannien und die Niederlande haben deshalb Provisionenverboten", sagte Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick im Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Bundesregierung hatangekündigt, die Provisionen für Versicherungsvermittler zu deckeln.Schick hält diesen Ansatz nur für einen ersten Schritt. "Insgesamtüberzeugt er nicht, zumal ein Deckel gerne umgangen wird, wie wir vonder Privaten Krankenversicherung wissen."Das Provisionsmodell funktioniert so: Schließt der Kunde einenVersicherungsvertrag für ein bestimmtes Produkt ab, erhält derVermittler vom Produktanbieter einen festgelegten Prozentanteil. Anden teilweise hohen Provisionen entzündet sich seit Langem Kritik.Schick sagte: "Der Interessenkonflikt ist offensichtlich. WennMenschen über Provisionen ihren Lebensunterhalt verdienen, bestehtder Anreiz, den Kunden auch schlechte und teure Produkte zuverkaufen." In der Vergangenheit seien solche Policen immer wieder andie Kunden gebracht worden, die oftmals unkundig seien.Der Versicherungswirtschaft geht bereits die von derBundesregierung erwogene Deckelung zu weit. "Wir lehnen einenProvisionsdeckel ab. Staatliche Eingriffe sind aus unserer Sicht niedas Mittel der ersten Wahl", sagte ein Sprecher des Gesamtverbandsder Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell