NOZ: Grüne: Landesregierung hat keinen Plan, wie sie Imame ausbilden will

Osnabrück (ots) - Grüne: Landesregierung hat keinen Plan, wie sieImame ausbilden willTrotz Koalitionsvereinbarung will Wissenschaftsministeriumoffenbar keine Initiative ergreifenOsnabrück. Die Landesregierung habe keinen Plan, wie sie inNiedersachsen Imame ausbilden wolle, kritisieren die Grünen imniedersächsischen Landtag im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung". In einer Kleinen Anfrage hatte die Partei nach Konzeptenfür die Imamausbildung gefragt. Zuletzt war die Weiterbildung vonImamen an der Universität Osnabrück ausgelaufen.Das Wissenschaftsministerium verweist in seiner Antwort auf denVorschlag, Absolventen des Osnabrücker Islaminstituts künftig alsQuereinsteiger zum Teil an Schulen und zum Teil in Moscheen arbeitenzu lassen. "Damit wäre ein Weg eröffnet, dass in Deutschlandausgebildetes theologisches Personal zeitnah auch in Moscheegemeindentätig wird", schreibt das Ministerium. Sofern von Seiten der Verbändeoder Moscheegemeinden darüber hinaus Interesse an einer zweitenAusbildungsphase, also der Weiterbildung von Theologen zu Imamen,bestehe, seien das Ministerium und die Uni Osnabrück "zu Gesprächensowie zur Beratung und Begleitung eines solchen Prozesses bereit".Die Grünen kritisieren, es sei nun weder möglich, Imame inOsnabrück weiterzubilden, noch habe das Ministerium irgendeinen Plan,wie islamische Geistliche künftig in Niedersachsen ausgebildet werdenkönnten. "Alles, was der Minister vorlegt, ist eine vage Idee zuIslamlehrern. Mit einer echten Ausbildung, die im Koalitionsvertragvereinbart wurde, hat das nichts zu tun", sagte diereligionspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, EvaViehoff.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell