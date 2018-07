NOZ: Grüne: Hamburger G-20-Gipfel hat Ziele verfehlt

Osnabrück (ots) - Grüne: Hamburger G-20-Gipfel hat Ziele verfehltWirtschaftsexperte Giegold: Inhaltlich war das ein Schuss in denOfenOsnabrück. Der G-20-Gipfel in Hamburg hat nach Ansicht der Grünenwesentliche Ziele verfehlt. "Was die globale Kooperation inWirtschaftsfragen angeht befinden wir uns ein Jahr nach demG-20-Gipfel in einer Phase der Rückschritte", zog der grüneWirtschafts- und Finanzexperte Sven Giegold im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) eine kritische Bilanz. "ImErgebnis ist nicht viel rausgekommen. Inhaltlich war das ein Schussin den Ofen. Durchschlagende Erfolge kann ich nicht erkennen. Wirsteuern direkt auf eine Eskalation in Handelsstreitigkeiten zu",sagte der Europa-Abgeordnete. Problematisch sei es auch, "dass dieUSA den Kampf gegen Steuerflucht nicht ernst nehmen. Die Eröffnunganonymer Konten ist dort ohne Probleme möglich".Auch beim Klimaschutz und der Armutsbekämpfung in Afrika stehendemnach Fortschritte aus. "Das Bekenntnis zum Klimaschutz istweitgehend wirkungslos verpufft. Der Kampf gegen den Klimawandelwurde nicht intensiviert. Selbst Deutschland musste inzwischeneingestehen, dass man die innerhalb der EU für die nächsten Jahrevereinbarten CO2-Einsparziele nicht erreichen kann", sagte Giegold.Trotz der mageren Bilanz glaubt Giegold aber an das Format. MitBlick auf das bevorstehende G-20-Treffen im Herbst in Argentiniensagte der Grünen-Politiker: "Wenn die Welt brennt, muss man frohsein, wenn die wichtigen politischen Akteure zumindest miteinanderreden. Das kann helfen, wenn die Lage dann wirklich ernst ist."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell