NOZ: Grüne: Großbetriebe sollen bei Agrarsubventionen künftig leer ausgehen

Osnabrück (ots) - Grüne: Großbetriebe sollen bei Agrarsubventionenkünftig leer ausgehenLandwirtschaftsexperten der Partei präsentieren Papier zuSubventionenOsnabrück. Die Grünen wollen die milliardenschwerenEU-Agrarsubventionen komplett neu gestalten. Das geht aus einemgemeinsamen Papier der agrarpolitischen Sprecher aus Bundestags- undLandtagsfraktionen hervor, das am Montag präsentiert werden soll undder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag) vorliegt. Kurzfristigfordern die Grünen von der Bundesregierung eine Umschichtung der mehrals sechs Milliarden Euro an Fördermitteln, die Brüssel nachDeutschland überweist. So soll eine zusätzliche halbe Milliarde anSubventionsgeldern beispielsweise für die Förderung von Weidemilch-oder Weidefleischsiegeln gewonnen werden.Für die kommende Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)ab 2020 fordern die Grünen einen "grundlegenden Neuanfang" mit demZiel einer "bäuerlichen europäischen Landwirtschaft". Nach dem Willender Agrarpolitiker sollen die Subventionszahlungen "zu einemInstrument für den Umbau der Landwirtschaft" werden. Die Kosten dafürkönne die Branche nicht alleine stemmen. In dem Papier ist von einer"Maximalgrenze" die Rede, bis zu der Fördergelder gezahlt werdensollen. Demnach sollen große Betriebe ab einer gewissen Hektar- oderTierzahl künftig bei Subventionen leer ausgehen. "Eine Verschwendungvon Steuergeldern für industrielle Tierställe, die [...] diebäuerlichen Strukturen zerstören, ist weder akzeptabel nochzukunftsfähig", heißt es in dem Papier. Stattdessen wollen die Grünenbeispielsweise Hofgastronomie oder Direktverarbeitung von Produktenauf den Betrieben fördern. Zudem soll die von Eiern bekannteKennzeichnung der Haltungsform auf Fleisch übertragen werden.Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher derGrünen-Bundestagsfraktion, sagte der "NOZ", den Landwirten inDeutschland müsse eine Perspektive für die weitere Entwicklunggeboten werden. "Die jüngsten Betriebszahlen zum Verlust bäuerlicherBetriebe haben deutlich gezeigt, wir haben keine Zeit zu verlierenund müssen handeln", so Ostendorff. Nach Angaben desBundeslandwirtschaftsministeriums sind 2015 in Deutschland insgesamt6,8 Milliarden Euro EU-Agrarsubventionen an 330.000 Empfängerausgezahlt worden.