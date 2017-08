NOZ: Grüne: Gauland ist ein Hetzer

Osnabrück (ots) - Grüne: Gauland ist ein HetzerOsnabrück. Auch wenn er es nicht wiederholen will: Dass derSpitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD), AlexanderGauland, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz(SPD) am liebsten in Anatolien sähe, erhitzt weiter die Gemüter. DassGauland in diesem Zusammenhang nicht mehr von "entsorgen" sprechenwill, ändert für die Grünen nichts. "Gauland ist ein Hetzer, der mitseinen widerlichen Äußerungen Rassismus verbreitet und dieGesellschaft spalten will", sagte der Bundesgeschäftsführer derGrünen, Michael Kellner, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag)."Dagegen hilft nur, zur Wahl zu gehen", warb der Wahlkampfmanager derPartei für eine möglichst große Beteiligung an der Bundestagswahl am24. September.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell