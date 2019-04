NOZ: Grüne: FDP sorgt sich nicht um Wohnungen, sondern um Konzerne

Osnabrück (ots) - Grüne: FDP sorgt sich nicht um Wohnungen,sondern um KonzerneFraktionschefin Katrin Göring-Eckardt attackiert Liberale - "KeineBeschlüsse zum Mietenwahnsinn"Osnabrück. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat dieFDP scharf kritisiert, weil sie den Enteignungsartikel 15 aus demGrundgesetz streichen will. "Wir erleben die Wiederkehr der alten FDPals Farce: Alle sorgen sich um bezahlbare Wohnungen, nur FDP-ChefChristian Lindner sorgt sich um die Gewinne der Immobilienkonzerne",sagte Katrin Göring Eckardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". DieGrünen-Politikerin erklärte: "Nicht Artikel 15 schafftgesellschaftlichen Unfrieden, sondern Mieten, dieMittelschichtseinkommen auffressen und für niedrige Einkommenunerschwinglich sind." Anders als die FDP behaupte, sei derWohnungsmarkt derzeit "nicht vom Sozialismus bedroht, sondern vonKnappheit und teilweise obszönem Gewinnstreben".Göring-Eckardt nannte es bezeichnend, dass die FDP auf ihremBundesparteitag nichts beschlossen habe, was die Wohnungsnot lindernund den Mietenwahnsinn stoppen würde. "Für uns ist klar: BezahlbarerWohnraum geht vor Spekulation. Wohnen ist ein Grundrecht", meinte dieVorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion. Der Staat müsse seinenBürgern eine Garantie für bezahlbares Wohnen geben. Für Gebiete mitWohnungsnot wollen die Grünen nach den Worten der Fraktionschefinrechtssichere regionale Mietobergrenzen einführen. "Ein Missbrauchoder ein Verstoß muss mit empfindlichen Geldbußen sanktioniert werdenkönnen", fordert Göring-Eckardt.Die FDP hatte sich auf ihrem Parteitag gegen Enteignungausgesprochen. Parteichef Lindner nannte dies "Klauen statt Bauen".Die FDP will eine Gesetzesinitiative zur Abschaffung derEnteignungsgrundlage, Artikel 15 Grundgesetz, starten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell