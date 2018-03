NOZ: Grüne: Deutschland verstößt beim Waffenexport gegen eigene Grundsätze

Osnabrück (ots) - Grüne: Deutschland verstößt beim Waffenexportgegen eigene GrundsätzeVerteidigungspolitikerin Keul zum Sipri-Bericht: Rückgang desGesamtumsatzes wenig beruhigendOsnabrück. Mit Blick auf den neuen Sipri-Bericht zum weltweitenWaffenhandel wirft Grünen-Verteidigungspolitikerin Katja Keul derBundesregierung vor, beim Thema Rüstungsexport gegen die eigenenPrinzipien zu verstoßen. In das "Pulverfass Naher Osten" habeDeutschland zwischen 2013 und 2017 doppelt so viele Waffen verkauftwie in den fünf Jahren zuvor, sagte Keul der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag). "Dies ist ein klarer Verstoß gegen die eigenenGrundsätze, nach denen Rüstungsexporte in Drittstaaten die Ausnahmesein müssen."Laut der Sipri-Studie bleibt Deutschland der viertgrößteRüstungsexporteur weltweit. Dass der Gesamtumsatz dabei leichtgesunken ist, sei "wenig beruhigend", erklärte dieabrüstungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag.Denn zugleich lieferten deutsche Unternehmen Kriegswaffen gerade anStaaten außerhalb von Nato und EU: "Saudi-Arabien, das am Jemen-Kriegbeteiligt ist, ist dabei Deutschlands bester Kunde." Keul forderteangesichts dessen erneut ein Kontrollgesetz für Rüstungsexporte, "umder Versorgung von Autokraten mit Waffen endlich einen Riegelvorzuschieben".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell