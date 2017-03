NOZ: Greenpeace: Europäer bleiben Versuchskaninchen für Glyphosat

Osnabrück (ots) - Greenpeace: Europäer bleiben Versuchskaninchenfür Glyphosat"Europäische Chemikalienagentur schlägt Warnungen von Experten inden Wind"Osnabrück. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat dieBewertung des Pestizids Glyphosat durch die EuropäischeChemikalienagentur (ECHA) scharf kritisiert. In einem Gespräch mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagteGreenpeace-Landwirtschaftsexpertin Christiane Huxdorff: "Mit ihrerEinschätzung, dass Glyphosat nicht krebserregend sei, ebnet die ECHAder chemischen Industrie den Weg, Europas Bevölkerung weiterhin alsVersuchskaninchen zu missbrauchen." Die EU-Kommission forderte sieauf, die Zulassung für das Pestizid nicht zu verlängern und zumJahresende auslaufen zu lassen.Der ECHA warf Huxdorff vor, bei ihrem neuen Gutachten dieWarnungen von über 90 Wissenschaftlern und die Einschätzung derWHO-Krebsexperten ignoriert zu haben. Zudem habe sich die Agentur,auf Studien gestützt, die die Öffentlichkeit bisher nicht sehendürfe."Glyphosat schadet nicht nur den Menschen in Europa. Das Ackergiftvernichtet zudem die Artenvielfalt", betonte die Expertin. DieEU-Komission müsse die Menschen und die Umwelt vor Schäden durch dasglobal am weitesten verbreitete Herbizid schützen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell