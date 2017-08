Osnabrück (ots) - Göring-Eckardt wirft FDP-Chef Lindner beiVW-Debatte "Schaumschlägerei" vorGrüne-Spitzenkandidatin: Liberale in Niedersachsen stehen zuVolkswagen-GesetzOsnabrück. Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt hatFDP-Parteichef Christian Lindner in der Debatte um eine Trennung vonVW-Konzern und dem Land Niedersachsen "Schaumschlägerei" vorgeworfen.Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte dieFraktionschefin der Grünen im Bundestag: "Die FDP in Niedersachsensteht wie eine Bank hinter dem VW-Gesetz und wird das weiter tun."Der Bundeschef der Liberalen wisse das, singe aber trotzdem das "hoheLied der reinen Marktwirtschaft". Göring-Eckardt empfahl Lindner:"Auch Imagepflege braucht ein bisschen Realitätssinn undGlaubwürdigkeit."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell