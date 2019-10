NOZ: Giffey warnt vor Groko-Aus - Pflege-Offensive startet

Osnabrück (ots) - Familienministerin: Heil der SPD kann nicht inVerlassen der Großen Koalition liegen - Unterstützung für KandidatScholzOsnabrück. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatihre künftige Parteiführung eindringlich vor einem Austritt aus derRegierung gewarnt. "Das Heil der SPD kann nicht in einem vorzeitigenVerlassen der Großen Koalition liegen", sagte Giffey im Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Die Bürgerinnen und Bürgerwollen eine verlässliche Regierung, die gute Arbeit leistet. Auch diekünftige Führung sollte schnell klarmachen, dass die SPD gestaltenwill."Das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung wird am kommenden Samstagbekannt gegeben. Auf die Frage, ob sie sich hinter das BewerberduoOlaf Scholz und Klara Geywitz stelle, das sich am deutlichsten zurGroßen Koalition bekennt, sagte Giffey: "Ja, ich unterstütze diesesAnliegen."Die SPD habe in der Regierung schon viele sozialdemokratischeKernanliegen durchgesetzt. "Es macht einen positiven Unterschied imAlltag vieler Menschen, dass die SPD mitregiert. Wir haben einenklaren Auftrag, wir haben eine klare Handschrift", sagte dieMinisterin. "Die SPD sollte mehr den Eindruck vermitteln, dass siegern regiert."Die 41-Jährige hatte selbst eine Kandidatur erwogen, wegen derPlagiatsvorwürfe gegen ihre Doktorarbeit aber davon abgesehen. DerNOZ sagte Giffey: "Solange die Freie Universität Berlin dieÜberprüfung meiner Doktorarbeit noch nicht abgeschlossen hat, kannich meine Partei mit dieser Frage nicht belasten. Ich möchte Klarheithaben."Die FU habe ihre Arbeit vor zehn Jahren mit magna cum laudebewertet. "Jetzt stehen die Vorwürfe einer anonymen Internetplattformim Raum", sagte Giffey. "Das Ergebnis ist nun abzuwarten." Sollte diePrüfung negativ ausfallen, würde sie ihr Ministeramt niederlegen."Ich habe gesagt, ich trete zurück, wenn mir der Doktortitelaberkannt wird. Dazu stehe ich", sagte Giffey.+++________________________________________________________________Giffey startet Pflege-OffensiveFamilienministerin will mit Werbe-Kampagne junge Menschen fürBeruf gewinnen - Pflegende Angehörige sollen entlastet werdenOsnabrück. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) geht indie Offensive gegen den Pflegenotstand: "Kommende Woche starte ichmit meinem Ministerium eine breite Kampagne, um junge Menschen fürdie Pflege zu gewinnen und über die Chancen der neuenPflegeausbildung zu informieren", sagte Giffey im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Zum neuen Jahr werde das Schulgeld in der Pflegeausbildungabgeschafft und eine angemessene Ausbildungsvergütung für alleAuszubildenden abgesichert. "Das ist ein riesiger Schritt nach vorn",so die Ministerin. Zugleich werde die Ausbildung inhaltlichattraktiver, ermögliche einen Abschluss in Kinderkrankenpflege oderAltenpflege und ein anschließendes Studium. "Pflege ist viel mehr als'satt und sauber'. Dafür müssen wir jetzt Menschen gewinnen", betontesie. "Dann ist das gemeinsame Ziel zu schaffen, die Zahl derPflege-Azubis in fünf Jahren um zehn Prozent zu steigern."Um Angehörigen die Möglichkeit zu geben, bedürftige Eltern zupflegen, erwägt die Ministerin Entlastungen. "Es gibt die Idee fürein Familienpflegegeld, also eine Lohnersatzleistung nach Vorbild desElterngeldes. Das könnte es pflegenden Angehörigen ermöglichen, inTeilzeit zu arbeiten oder zeitweise ganz aus dem Beruf auszusteigen.Ich habe Sympathien für dieses Konzept. Wir prüfen das", sagte sie.Zwar wäre dies "mit erheblichen Kosten verbunden", betonte dieSPD-Politikerin, ergänzte aber: "Die Angehörigen sind der größtePflegedienst in Deutschland. Das ist eine Leistung, die nicht hochgenug geschätzt werden kann."Angesichts des verheerenden Personalmangels in der ambulanten undstationären Pflege mahnte Giffey aber auch zu Geduld. "Es brauchtZeit", sagte sie. "Die neuen Kolleginnen und Kollegen fallen nichtvom Himmel." Sie verwies neben der neuen Pflegeausbildung auf weitereMaßnahmen: "Das Gesetz für bessere Pflege-Löhne ist im Bundestag. DieArbeitsbedingungen werden verbessert, etwa durch Digitalisierung. Unddie Bemühungen laufen, Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen, weilwir alle Möglichkeiten nutzen müssen, um jetzt mehr Pflegekräfte zubekommen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell