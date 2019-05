NOZ: Gewerkschaften drängen auf Debatte über Kapitalismus und Soziale Marktwirtschaft

Osnabrück (ots) - Gewerkschaften drängen auf Debatte überKapitalismus und Soziale MarktwirtschaftDGB-Chef Hoffmann: Da ist etwas aus den Fugen geraten - Pläne fürGrundrente verteidigtOsnabrück. Auch die Gewerkschaften drängen immer stärker auf eineDebatte über Kapitalismus und Soziale Marktwirtschaft. DerDGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung:"Der Kapitalismus ist in Teilbereichen aus den Fugen geraten." Es seideshalb eine berechtigte Frage, "wie wir den sozialen Zusammenhaltunter den Bedingungen des rasanten Wandels stärken können".Hoffmann betonte, man müsse die Schlussfolgerungen von Juso-ChefKevin Kühnert nicht teilen, "aber die Diskussion über die Zukunft derSozialen Marktwirtschaft müssen wir offensiv führen. Ich plädieresehr für eine mutige Zukunftsdebatte über die ökologischenHerausforderungen und die Verteilung des Reichtums." Die höchstunterschiedliche Entwicklung der Einkommen oben und unten zeige doch:"Da fällt etwas auseinander. Das kann man nicht ignorieren. DieMenschen haben ein sehr feines Gespür für soziale Gerechtigkeit."Hoffmann drängte zugleich auf mehr Investitionen unter anderem inBildung und eine moderne Infrastruktur. Er betonte, trotz der nachunten korrigierten Steuerschätzung "haben wir nach wie vor diehöchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik". Dakönne ihm keiner erklären, "dass wir nicht genug Ressourcen haben, ummehr zu investieren".Auch die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplanteGrundrente könne und müsse kommen, selbst wenn jetzt dieSteuereinnahmen etwas weniger stark steigen, so Hoffmann weiter. EineBedürftigkeitsprüfung lehnte der DGB-Chef strikt ab. Er betonte, beider Grundrente gehe es nicht um Sozialhilfe oder Almosen, sondern umAnsprüche nach einem langen Arbeitsleben. Die Kritik, es solle Geldmit der Gießkanne verteilt werden, sei deshalb grober Unfug.Das eigentliche Problem in der Rentenfrage sieht Hoffmann ananderer Stelle. "Warum", so fragte er, "haben Menschen nach so vielenArbeitsjahren eine Rente, die unterhalb der Grundsicherungsgrenzeliegt? Das ist doch der Skandal." Der DGB-Vorsitzende fordertedeshalb, für Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen, damit dieMenschen ordentliche Beiträge in die Rentenkasse zahlen könnten."Prekäre Beschäftigung, Niedriglöhne und Teilzeitjobs sind dazu nichtgeeignet."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell