NOZ: Generalsekretär der European Leagues: Das Wochenende gehört den nationalen Ligen

Osnabrück (ots) - Generalsekretär der European Leagues: DasWochenende gehört den nationalen LigenPangl fühlt sich wie ein Robin Hood im Fußball: "Es geht umgerechte Verteilung der Gelder und Solidarität für die kleinen Klubs"Osnabrück. Im Konflikt um die geplante Einführung einer SuperLeague im Fußball und einer möglichen Terminierung der ChampionsLeague auf das Wochenende sieht die "European Leagues", der Verbandder professionellen europäischen Fußballligen, zum dem auch dieDeutsche Fußball Liga (DFL) gehört, Handlungsbedarf. "Wir müsseneingreifen, sonst verlieren die nationalen Ligen ihre Spannung unddamit ihre Attraktivität", sagte ihr Generalsekretär Georg Pangl imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Österreicherbetonte: "Das Wochenende gehört den nationalen Ligen."Der Machtkampf zwischen den 15 größten Fußballklubs in Europa,vertreten durch die European Club Association ECA, und den rund 700weiteren Profivereinen wird immer größer. Pangl kritisierte, dass einGroßteil der Einnahmen von 3,25 Milliarden Euro aus der ChampionsLeague an die größten Klubs wie Real Madrid und Juventus Turin geht:"Juventus, Real und Co. bewegen sich in Sphären um die 120 bis 150Millionen Euro pro Saison von der Uefa. Die kleinen Klubs bekommenlediglich Solidaritätszahlungen." 80 Prozent von den 850 MillionenEuro Mehrerlösen gegenüber dem Vorjahr hätten sich die großen Klubsgesichert, "die Prozentzahl der Solidaritätszahlungen wurde hingegenreduziert", sagte Pangl.Ihm gehe es um die "gerechte Verteilung der Gelder und dieSolidarität für die kleinen Klubs". Thema ist dies auch am 6. und 7.Mai bei der Zusammenkunft der Vertreter der "European Leagues" inMadrid, am 8. Mai treffen sie auf das Uefa-Exekutivkomitee. Der54-jährige Funktionär will dort vor allem für die Rechte der Basiskämpfen: "Ich fühle mich etwas wie Robin Hood und versuche für denFußball nützliche Entscheidungen herbeizuführen. Das Ziel ist,Agnelli und Ceferin auf die Seite der European Leagues und FIFPro zuziehen und dann einen Erfolg für die Solidarität zu erzielen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell