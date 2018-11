NOZ: Genbaby geboren: Kirchen warnen vor Selektion und Menschen-Design

Osnabrück (ots) - Genbaby geboren: Kirchen warnen vor Selektionund Menschen-DesignBischofskonferenz fordert bei Biogenetik globale Schutzstandardswie bei Menschenrechten -¬ Bedford-Strohm will gesellschaftlicheDiskussionOsnabrück. Nach der mutmaßlichen Geburt eines genveränderten Babysin China hat die Deutsche Bischofskonferenz globale Verpflichtungengefordert, um vergleichbare Fälle und eine Selektion von Leben zuverhindern. Der Ethikexperte der Bischofskonferenz, Weihbischof AntonLosinger, warnte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", "wenn sichdieser Vorgang bewahrheitet, dann verletzt er sämtlichewissenschaftliche Regeln". Er würde die Reichweite derwissenschaftlichen Verantwortung überschreiten. "Das wäre einMenschenexperiment. Betroffen wären bei einem solchenKeimbahneingriff nicht nur die Kinder selbst, sondern auch alle ihreNachkommen", sagte Losinger, der Mitglied der Sozialkomission derDeutschen Bischöfe ist.Gentechnik im Grundsatz lehnte der Geistliche nicht ab. "WennGentechnik heute zu Therapiezwecken eingesetzt wird, wird niemandsagen, dass das falsch ist - solange sich die Folgen der Technik klarabschätzen lassen." Das sei beim aktuell in Rede stehendenEmbryonenexperiment nicht der Fall. "Wir brauchen daher in derBiogenetik ähnliche Schutzstandards wie bei den Menschenrechten.Sonst stehen am Ende Perfektionierung und Selektion", sagte Losinger.Die evangelische Kirche lehnt das Experiment ebenfalls ab.Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirchein Deutschland (EKD) sagte der "NOZ", wenn die Angaben zuträfen, "isthier eine Grenze überschritten worden, die ethisch hochproblematischist". Bedford-Strohm warnte: "Genetische Eingriffe in die menschlicheKeimbahn wirken sich auf alle Nachkommen aus. Damit öffnet sich dieTür für das gezielte Formen des Designs eines zukünftigen Menschen."Ein solcher Eingriff in das menschliche Leben stehe im Widerspruchzum christlichen Verständnis, das den Menschen als Bild Gottes sehe."Die wissenschafts- und forschungsethischen Fragen, die sich aus demGenome Editing ergeben, bedürfen ebenso einer intensiven ethischenBesinnung in der Gemeinschaft der Forschenden wie einer breitengesellschaftlichen und kirchlichen Diskussion", erklärte derRatsvorsitzende.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell