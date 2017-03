NOZ: Gegen NPD: Niedersachsen wirbt für Änderung von Grundgesetz und Parteienfinanzierung

Osnabrück (ots) - Gegen NPD: Niedersachsen wirbt für Änderung vonGrundgesetz und ParteienfinanzierungFreitag Thema im Bundesrat - Innenminister Pistorius ruft zu"mutigem Zeichen" aufOsnabrück. Vor der Sitzung des Bundesrats an diesem Freitag hatNiedersachsens Innenminister Boris Pistorius zu einer breitenZustimmung zum Antrag seines Landes aufgerufen, die NPD finanziellaustrocknen zu lassen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag)sagte der SPD-Politiker, "es ist Zeit, dass wir als Demokraten dafürsorgen, dass diese Partei und ihre Funktionäre nicht mehr von unserenSteuergeldern profitieren". Aus diesem Grund sollten Verfassung undParteiengesetz geändert werden. Das Bundesverfassungsgericht habeunmissverständlich festgestellt, dass die NPD verfassungsfeindlicheZiele verfolge, sagte Pistorius. "Sie will unsere Freiheit,Demokratie und offene Gesellschaft beseitigen." Er wünsche sichdeshalb, dass sich Vertreter aller Bundesländer dagegen stellten."Eine eindrucksvolle Mehrheit für den niedersächsischen Antrag wäredas mutige Zeichen einer wehrhaften Demokratie gegen die Feinde derMenschenwürde und des Rechtsstaates vom braunen Rand", sagte derSPD-Innenpolitiker.Konkret soll der Bundesrat den Bundestag auffordern, Artikel 21des Grundgesetzes um einen Passus zu ergänzen, wonach der Ausschlussvon Parteien von der staatlichen Teilfinanzierung im Grundsatzmöglich ist, sofern sich diese Parteien auch ohne verboten zu seingegen die freiheitlich demokratische Grundordnung wenden. EineErweiterung von Paragraf 18, Absatz 1, des Parteiengesetzes sollsicherstellen, dass dies auch geschieht. Eine Änderung desEinkommensteuergesetzes soll das Ende steuerlicher Vergünstigungenbedeuten, indem private Zuwendungen an entsprechende Parteien nichtmehr absetzbar wären.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell