NOZ: Gefährlicher Influenza-Virustyp aus Frankreich dominiert auch in Deutschland

Osnabrück (ots) - Gefährlicher Influenza-Virustyp aus Frankreichdominiert auch in DeutschlandRobert-Koch-Institut: Risikogruppen sollten sich impfen lassenOsnabrück. Die in Frankreich grassierenden Influenza-Viren desSubtyps A (H3N2) sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI)auch in Deutschland dominierend. Das bedeute aber nicht automatisch,dass auch hierzulande eine ähnlich schwere Grippewelle wie inFrankreich zu erwarten sei, sagte Pressesprecherin Susanne Glasmacherder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag)."Da jedes Land ein unterschiedliches Impf- und Immunitätsmusterhat, kann man das schlicht nicht vorhersagen", stellte Glasmacherklar. Richtig sei aber, dass dieser Virustyp häufig mit schwerenKomplikationen vor allem bei älteren Menschen einhergehe.In Frankreich bringt die schwere Grippewelle bereits vieleKrankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenze. Seit 1. November wurdenlandesweit 627 Patienten mit schweren Grippesymptomen auf derIntensivstation behandelt, 52 von ihnen starben. Die Sprecherin desRKI appellierte an Risikogruppen, sich jetzt noch impfen zu lassen.Das gelte vor allem für ältere Menschen, bei denen der A (H3N2)besonders schwere Komplikationen hervorrufen könne.