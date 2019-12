NOZ: GdP-Vize Schilff: Videoüberwachung ein Baustein für mehr Sicherheit

Osnabrück (ots) - GdP-Vize Schilff: Videoüberwachung ein Baustein für mehrSicherheitStellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei: Tat in Augsburgkein Beispiel für wachsende Kriminalität von JugendlichenOsnabrück. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP)Dietmar Schilff sieht die Videoüberwachung als einen "Baustein für mehrSicherheit" an. "Sie steigert das Entdeckungsrisiko für Täter. Sie wirkt dannpräventiv, wenn mutmaßliche Täter auch wissen, dass sie nicht nur auf Videogespeichert werden, sondern Einsatzkräfte schnell vor Ort sind", sagte Schilffder "Neuen Osnabrücker Zeitung". Videoüberwachung solle aber die Ausnahme seinund nur an viel belaufenen öffentlichen Orten wie Bahnhöfen oder zentralenPlätzen angewandt werden.Dennoch sei die Tat einer Gruppe Jugendlicher in Augsburg kein Beispiel fürwachsende Kriminalität von Jugendlichen. "Die tödliche Attacke von Augsburgvermittelt den Eindruck, dass Minderjährige immer gewalttätiger werden. Aber dasentspricht nicht der Realität", sagte Schilff. In der PolizeilichenKriminalstatistik ist die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen von 190.000 imJahr 2017 auf 177.000 im Jahr 2018 gesunken.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4463396OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell