NOZ: Gauland: Würde Worte über Özoguz nicht wiederholen

Osnabrück (ots) - Gauland: Würde Worte über Özoguz nichtwiederholenSpitzenkandidat weist Kritik zurück und attackiert KahrsOsnabrück. AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hat den Vorwurfeiner völkisch-rechten Gesinnung seiner Partei und Personzurückgewiesen. In einem Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag) sagte der Politiker, "bei uns gibt es keinenvölkisch-rechtsradikalen Flügel, also kann ich auch keineentsprechende Führungsfigur abgeben". Bezüglich seiner jüngstenKritik an der SPD-Integrationsbeauftragten Aydan Özoguz ("inAnatolien entsorgen") sagte Gauland, diese Worte würde er nicht nocheinmal verwenden. "Inhaltlich bleibe ich dabei, dass wer, wie FrauÖzoguz, die von mir kritisierten Aussagen macht, in einemöffentlichen Amt und in unserem Land nicht am richtigen Ort ist",fügte er hinzu. "Im Übrigen hat der SPD-Politiker Kahrs im Jahre 2013getwittert, "wir wollen ja alle die Merkel entsorgen". Ob dies nunebenfalls menschenfeindlich gewesen sei, wollte Gauland wissen.