NOZ: Gauland: Die Spitzenkandidaten setzen sich durch

Osnabrück (ots) - Gauland: Die Spitzenkandidaten setzen sich durchAfD-Politiker will Ton in Partei vorgeben und hältBerührungspunkte mit den Identitären für in OrdnungOsnabrück. Im Machtkampf in der Alternative für Deutschland (AfD)hat Alexander Gauland deutlich gemacht, dass er die Führungsrolle beisich sieht. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag) sagte der Spitzenkandidat, "wer sich durchsetzt, sind diebeiden Spitzenkandidaten. Die hat die Partei auf einem Parteitag mitMehrheit bestimmt." Zwar sei Frauke Petry als Vorsitzende "diewichtigste Figur". Aber sie habe die Spitzenkandidatur nicht gewollt,weshalb er sie gemeinsam mit Alice Weidel übernommen habe. "Ich weißdie Gründe nicht, ich habe mit ihr darüber nicht gesprochen", sagteGauland über den Verzicht der Vorsitzenden. "Den Rest muss Frau Petrybeantworten."Gauland äußerte sein Einverständnis, wenn sich Mitglieder derPartei zugleich in der rechtsextremen Identitären Bewegung oder beiPegida engagieren. "Ich bin kein großer Freund von dieserAbgrenzeritis", sagte er. "Wer unsere Ziele verfolgt, möge zu unskommen." Die AfD wolle nicht Teil der Identitären Bewegung noch Teilvon Pegida sein. "Aber umgekehrt, alle Menschen, die finden, die AfDsei eine gute Partei für sie, die sollen mit uns arbeiten, wobei wirnatürlich demokratisch bestimmen müssen, wo der Weg der Parteihingeht", erklärte der 76-Jährige. "Es kommt doch immer darauf an, obdie Partei mit diesen Gruppen zusammenarbeitet, oder gibt eseinzelne, die sich persönlich auf beiden Seiten engagieren", fügteGauland hinzu. Offiziell schließt ein Abgrenzungsbeschluss desBundesvorstands eine Zusammenarbeit der Partei mit solchen Gruppenaus.Spitzenkandidat Gauland verteidigte auch sein Bestreben, BjörnHöcke in der Partei zu halten. "Was er gesagt hat, da kann man überFormulierungen streiten, das will ich jetzt nicht tun, aber es ist inkeiner Weise außerhalb der demokratischen Verfassungsordnung. Vondaher, warum sollte ich in einer Partei nicht für Meinungsfreiheiteintreten? Und wenn ich das tue, trete ich natürlich auch für die vonBjörn Höcke ein." Das Ausschlussverfahren und der Streit über dieRede über das Holocaust-Mahnmal habe der Partei geschadet.Trotz parteiinterner Meinungsverschiedenheiten sieht Gauland eineZukunft für die AfD in Deutschland. "Ich glaube, dass wir dauerhaftim deutschen Parteienspektrum einen Platz haben, weil das Parteienunserer Art in fast allen Ländern Europas gelingt", erklärte er.Gefährlich werden könne seiner Partei einzig eine Union, die sichwieder nach rechts bewege. "Natürlich, wenn die CDU zu einervernünftigen Politik zurückkehren würde, würde ich das begrüßen",sagte der frühere Christdemokrat.ZITAT"Nein, überhaupt nicht. (...) Das muss in einer Demokratie möglichsein, und übrigens auch in einer Familie. Meine Tochter und ich sehenuns häufig und mögen uns sehr."AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland in der "Neuen OsnabrückerZeitung" auf die Frage, ob es ihn schmerzt, dass seine TochterDorothea insbesondere das, was er zur Flüchtlingspolitik sagt,"schrecklich" und "völlig falsch" findet.