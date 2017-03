NOZ: Forscher: Fischer und Bauern in Deutschland spüren Klimawandel

Osnabrück (ots) - Forscher: Fischer und Bauern in Deutschlandspüren KlimawandelLeiterin des Alfred-Wegener-Instituts appelliert an dieÖffentlichkeit: "Wissenschaftler denken sich nicht einfach etwas aus"Osnabrück. Der Klimawandel ist in Deutschland spürbar. In einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte dieDirektorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- undMeeresforschung, Prof. Dr. Karin Lochte, Fischer stellten zumBeispiel fest, "der Dorsch wandert weiter nach Norden. DieStreifenbarbe, die sonst im Mittelmeer unterwegs war, kann manmittlerweile hier fangen." Auch Obstbauern könnten veränderteBlühperioden beobachten. Touristen sähen an Nord- und Ostseesträndenmittlerweile andere Vogelarten. Einige Zugvögel würden nicht mehr inden Süden fliegen. Unklar sei allerdings, ob extreme Wetterlagenzunähmen. Auch der Anstieg des Meeresspiegels bewege sich nur imBereich weniger Millimeter.Die Direktorin des Helmoltz-Zentrums sorgt sich, dass derKlimaschutz und die Reputation der Wissenschaft unter demamerikanischen Präsidenten Donald Trump leiden könnten. Siebefürchte, "dass Herr Trump unsere Erkenntnisse aus ökonomischenGründen ignorieren könnte. Zu hoffen ist, dass seine Mitarbeitervernünftiger sind als er selbst." Forscher müssten klar machen, dasssie nach bestem Wissen und Gewissen arbeiteten. "Wissenschaftlerdenken sich nicht einfach etwas aus", betonte Lochte. Allerdingskönnten Forschungsinstitute Überzeugungsarbeit nicht alleine leisten.Lochte appellierte an die Bürger, sich stärker für gute Informationeneinzusetzen. "Die Wissenschaft ist nur ein kleiner Teil derGesellschaft. Das Machtpotenzial liegt in der Öffentlichkeit",erklärte die Institutsleiterin.Lochte warnte vor Risiken bei Ölbohrungen in der Arktis: "Ichbefürchte, dass die Ölförderungsfirmen rascher voranschreiten, alswir mit der Wissenschaft hinterherkommen." Es sei noch nicht geklärt,was passiere, wenn bei der Förderung etwas schief gehe. Lochte sagte,sie glaube nicht, dass die Industrie dieses Problem tatsächlich imGriff habe. Mit Extrempositionen komme man jedoch auch nicht weiter."Unser Ansatz ist es, zu fragen: Welche Regionen sind so empfindlich,dass man lieber die Finger davon lassen sollte, und wo und unterwelchen Bedingungen kann man sich das vorstellen?"Am Dienstag hatte die UNO über Hitzewellen in der Arktisinformiert und vor einer noch stärkeren Erwärmung der Ozeane gewarntals bislang prognostiziert. Derzeit herrschen dort trotz derPolarnacht Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Die Ursachen könnenaber auch natürlich sein.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell