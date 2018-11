NOZ: Forsa-Chef Güllner: SPD würde von Merz oder Spahn als CDU-Chef nicht profitieren

Osnabrück (ots) - Forsa-Chef Güllner: SPD würde von Merz oderSpahn als CDU-Chef nicht profitierenMeinungsforscher sieht SPD als "Kaninchenzüchterverein" - "Nahlesmuss weg, sie macht es nicht gut"Osnabrück. Die SPD würde nach Einschätzung von Forsa-Chef ManfredGüllner nicht von einem neuen CDU-Chef Friedrich Merz oder Jens Spahnprofitieren. "Das ist nicht zu erwarten. In Bayern und Hessen sindCSU und CDU klar rechts positioniert. Bei den Landtagswahlen ist dieSPD dort abgestürzt. Profitiert haben die Grünen", sagte Güllner imGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Selbst einKanzlerkandidat Merz oder Spahn würde der SPD nicht nutzen. DieWähler in der liberalen Mitte würden zu den Grünen überlaufen",zeigte sich der Meinungsforscher überzeugt.Zum sogenannten Debattencamp, mit der die SPD-Spitze MitteNovember die Parteibasis in den Erneuerungsprozess einbinden will,sagte Güllner: "Das Debattencamp ist ein einziger Irrsinn." Auf dieWähler wirke die SPD "wie ein Kaninchenzüchterverein, der seineMitglieder pflegt und deren Seelen streichelt". Den Wählern sei das"völlig Schnuppe. Die möchten, dass man sich um ihre Anliegenkümmert", so der Meinungsforscher.SPD-Chefin Andrea Nahles stellte Güllner ein verheerendes Zeugnisaus. "Die Mehrheit der Wähler sagt in Umfragen: Nahles muss weg, siemacht es nicht gut", so der Forsa-Chef. "Auf die Frage, wer es machensoll, sagen einige wenige: Scholz oder Gabriel. Dann kommt langeniemand. Die SPD hat keine personelle Alternative. Es gibt keinemehr."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell