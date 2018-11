NOZ: Förderschullehrer künftig fest an Regelschulen in Niedersachsen

Osnabrück (ots) - Förderschullehrer künftig fest an Regelschulenin NiedersachsenKultusminister Tonne: Änderung ist Ausdruck gelebter Inklusion anunseren SchulenOsnabrück. Zum kommenden Schuljahr 2019/2020 könnenFörderschullehrer in Niedersachsen auch an allgemein bildendenSchulen eingestellt werden. Das berichtet die "Neue OsnabrückerZeitung" unter Berufung auf das Kultusministerium. Demnach soll es abdann auch möglich sein, Förderschullehrkräfte an Regelschulen zuversetzen. "Mit diesem Schritt möchten wir die multiprofessionelleZusammenarbeit in unseren Schulen fördern", sagte KultusministerGrant Hendrik Tonne (SPD) der Zeitung. Bisher habenFörderschullehrkräfte ihre Stammschule an Förderschulen. Für ihrenEinsatz an Regelschulen im Rahmen der Inklusion, der gemeinsamenBeschulung behinderter und nicht-behinderter Kinder, werden sie meiststundenweise abgeordnet. "Wenn Regelschullehrkräfte undFörderschullehrkräfte ihre jeweiligen Kompetenzen langfristig ineinem Kollegium einbringen können, profitieren alle davon. Die neueRegelung ist daher deutlich mehr als eine reine Formalie: Sie istAusdruck gelebter Inklusion an unseren Schulen", sagte Tonne. Derniedersächsische Landesverband Sonderpädagogik begrüßte dieEntscheidung als "sehr sinnvolle Maßnahme". "Das wird von vielenKollegen und auch von den Schulen schon seit langem gefordert", sagteVerbandsvorstand Reinhard Fricke. Damit hätten viele Lehrkräfte dieMöglichkeit, "Teil der Schule" zu werden, an der sie auch arbeitenwürden. Derzeit arbeiten rund 6200 Förderschullehrkräfte anNiedersachsens Schulen. Immer mehr sind an Regelschulen eingesetzt.Die Inklusionsquote ist in Niedersachsen im Schuljahr 2017/18 auf64,3 Prozent gestiegen. Dies ist eine Zunahme um rund dreiProzentpunkte gegenüber dem Vorjahr (Schuljahr 2016/17: 61,4Prozent). Nach Angaben des Kultusministeriums besuchten imvergangenen Schuljahr 27 933 von 43 423 Schülern mitsonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in den Schuljahrgängen 1 bis9 eine öffentliche allgemein bildende Schule. 15 490 gingen aufFörderschulen. +++Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell